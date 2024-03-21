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В астраханском минздраве обсудили вариант создания единой региональной стоматологической службы

В астраханском минздраве обсудили вариант создания единой региональной стоматологической службы

Главной повесткой расширенного заседания общественного совета при министерстве здравоохранения Астраханской области, состоявшегося вчера, стала централизация стоматологической службы Астрахани, а также создание единой структуры по данному профилю на уровне региона.

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