"Никто не предвидел". Инвесторы сменили тактику: США остались в долгах

Мрачные арифметические подсчеты американского госдолга и бюджетных дефицитов остаются излюбленной забавой бюджетных консерваторов с 1971 года — когда Ричард Никсон отменил конвертируемость доллара в золото, сняв тем самым последнее ограничение на федеральные заимствования.
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