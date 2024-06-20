Концерты рэпера Slimus стали отменять после внимания Мизулиной. В Екатеринбурге пока перенесли

В Екатеринбурге перенесли концерт Slimus`а с 15 июня на 4 июля. Буквально за пару дней до первой даты в Екатеринбург прилетала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая обратила внимание на рэпера и его тексты.