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Собянин рассказал о масштабах реставрации исторической усадьбы Кузьминки

Собянин рассказал о масштабах реставрации исторической усадьбы Кузьминки

В порядок приведут музыкальный павильон, украшенный копиями клодтовских коней с Аничкова моста в Петербурге, и другие постройки конца XVIII — начала XX века В ближайшие три года в Москве планируется завершить реставрацию 32 памятников архитектуры, расположенных на территории исторической усадьбы Кузьминки (Влахернское).

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