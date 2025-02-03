«Тройка самых жарких»: Вильфанд поделился температурными прогнозами на 2025 год

Текущий год может получить звание одного из самых жарких за всю историю нашей планеты. Об этом стало известно от научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, он поделился подробностями в беседе с РИА Новости.
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