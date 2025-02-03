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  • nyha
    Героя надоть присвоить ...этим молодцам..Дело рук браконье...
  • Боцман
    Какой идиот придумал платить бабло по заявки и хотению? На свои деньги закажи рекламу найми зал, продай билеты, за...Охрана, роскошная...
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«Тройка самых жарких»: Вильфанд поделился температурными прогнозами на 2025 год

«Тройка самых жарких»: Вильфанд поделился температурными прогнозами на 2025 год

Текущий год может получить звание одного из самых жарких за всю историю нашей планеты. Об этом стало известно от научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, он поделился подробностями в беседе с РИА Новости.

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