Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трамп уверен, что Байдену не стоит доверять даже управление магазином

Трамп уверен, что Байдену не стоит доверять даже управление магазином

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ныне действующий президент Джо Байден угрожает демократии в США и является настолько некомпетентным, что не смог бы управлять даже магазином, не говоря уже о всей стране.

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