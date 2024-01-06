Трамп уверен, что Байдену не стоит доверять даже управление магазином

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ныне действующий президент Джо Байден угрожает демократии в США и является настолько некомпетентным, что не смог бы управлять даже магазином, не говоря уже о всей стране.
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