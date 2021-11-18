Неизвестный Днепр: как выглядит старинный особняк в центре Днепра под покровом ночи

Проходя мимо некоторых зданий по улицам Днепра, невозможно удержаться от пары-тройки фотоснимков. Исторические сооружения, необычное оформление, лепнина и колоны выделяются среди современных многоэтажных построек города с зеркальными витринами.
Проходя мимо некоторых зданий по улицам Днепра, невозможно удержаться от пары-тройки фотоснимков. Исторические сооружения, необычное оформление, лепнина и колоны выделяются среди современных многоэтажных построек города с зеркальными витринами.
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