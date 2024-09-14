Почти 40 человек задержаны в Боливии после обнаружения кокаина на борту самолета

Global Look Press/Lex Rayton/imageBROKER.com 37 человек были задержаны в боливийском аэропорту Виру-Виру после того, как на борту одного из самолетов был обнаружен кокаин, сообщает издание El Deber 13 сентября.
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