Москву с четверга ждет резкое понижение температуры – Вильфанд

В Москве с четверга, 14 апреля 2025 года, прогнозируется резкое понижение температуры сразу на 10°C, значения днем будут в диапазоне плюс 15-20°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии