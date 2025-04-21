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Москву с четверга ждет резкое понижение температуры – Вильфанд

Москву с четверга ждет резкое понижение температуры – Вильфанд

В Москве с четверга, 14 апреля 2025 года, прогнозируется резкое понижение температуры сразу на 10°C, значения днем будут в диапазоне плюс 15-20°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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