Прыжки в длину устроили осужденные к принудительным работам в Уссурийске

С выдумкой и с задором провожали осень осужденные исправительного центра в Уссурийске. Сотрудники учреждения организовали для своих подопечных спортивно-творческое мероприятие "Золотой калейдоскоп" (18+), сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.
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