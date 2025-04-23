Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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  • Модест
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  • Виктор Полуэктов
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    на кол посадить!!!!Смолянин призывал...

Мост на окружной дороге Смоленска будет доступен для проезда легковых автомобилей

Мост на окружной дороге Смоленска будет доступен для проезда легковых автомобилей

Управление дорог изменило правило проезда на время ремонта смоленского моста Изменился запрет движения транспорта на смоленском участке дороги Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь».

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