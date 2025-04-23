Мост на окружной дороге Смоленска будет доступен для проезда легковых автомобилей

Управление дорог изменило правило проезда на время ремонта смоленского моста Изменился запрет движения транспорта на смоленском участке дороги Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь».
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