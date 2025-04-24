Кто и зачем устраивает в Молдове кибератаки

За последние шесть лет количество киберинцидентов в Молдове как минимум удвоилось В апреле многие жители республики с удивлением узнали, что обвиняются в распространении детской порнографии, педофилии или - что уж вовсе необычно - эксгибиционизме.
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