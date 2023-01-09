10 января: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тульской области

10 января – 10 день года, до Нового года осталось 355 дней. Какие памятные даты и праздники отмечают сегодня, а также что значимого происходило 10 января в разные года в России и Тульской области, читайте в подборке Тульской службы новостей.
10 января – 10 день года, до Нового года осталось 355 дней. Какие памятные даты и праздники отмечают сегодня, а также что значимого происходило 10 января в разные года в России и Тульской области, читайте в подборке Тульской службы новостей.
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