Сбивший полицейского в Апшеронске водитель получил тюремный срок

Сбивший полицейского в Апшеронске водитель получил тюремный срокЖителя Горячего Ключа, сбившего при задержании полицейского в Апшеронске, приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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