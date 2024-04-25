«Библия Святого Людовика»: самая иллюстрированная Библия на свете

Самой «богатой» в отношении иллюстраций является на сегодня «Библия Святого Людовика», или, как её еще называют, «Богатая Библия», представляющая собой морализирование на библейские темы в трёх томах и содержащая на своих страницах целых 4898 миниатюр.
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