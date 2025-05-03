Владимир Зеленский превратился в международного шантажиста и террориста. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, комментируя отказ Украины от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии