Владимир Зеленский превратился в международного шантажиста и террориста. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, комментируя отказ Украины от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.