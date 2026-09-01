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ИА Регнум

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Силы ПВО Иордании уничтожили 10 запущенных из Ирана ракет

Силы ПВО Иордании уничтожили 10 запущенных из Ирана ракет

Системы противовоздушной обороны Иордании уничтожили 10 из 13 баллистических ракет, вошедших в воздушное пространство королевства с территории Ирана.

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