Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украина начала сыпаться — как Сирия, только хуже

Украина начала сыпаться — как Сирия, только хуже

Судя по последним телодвижениям западных хозяев киевского режима, проект "Украина — анти-Россия" окончательно закрывается, но кураторы Зеленского хотят уйти красиво и напоследок убить как можно больше украинцев и русских, потому что им не нужны ни первые, ни вторые.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Вряд ли 18 летние будут воевать,скорее всего будут сдаваться в плен,при любой возможности.Умирать за зелю никому не охота.
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12 час.
М
Мария
Они бы и сейчас сдавались, но там заградотряды такие, что не сдашься.
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2 час.

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