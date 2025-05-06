Парликов: "Я практически уверен — "Молдовагаз" лишится лицензии"

Если до конца июля 2025 года "Молдовагаз" не завершит процедуру разделения видов деятельности в соответствии с законодательством, регулятор отзовет у компании лицензию на поставку газа и назначит другую компанию для поставок по регулируемым ценам.
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