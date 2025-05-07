"Пряники" не сработали": на Западе молят Трампа пойти на все условия Путина

После нескольких месяцев без единого объявления о новой американской военной помощи Украине, на выходных появились сообщения о том, что этим летом из Израиля в осажденную страну будет отправлена дополнительный комплекс ПВО Patriot (“Патриот”) производства США.
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