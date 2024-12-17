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«112»: начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве

«112»: начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве, сообщил 17 декабря Telegram-канал «112».

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