«112»: начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве, сообщил 17 декабря Telegram-канал «112».
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