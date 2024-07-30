Вирусолог Чумаков исключил возможность эпидемии лихорадки Западного Нила в РФ

Биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков рассказал подробности о распространении лихорадки Западного Нила, а также исключил возможность эпидемии данного заболевания на территории Российской Федерации.
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