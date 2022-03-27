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Шакил О’Нил: «Подписал контракт с «Бостоном», чтобы догнать Кобе по чемпионским титулам и обойти Чемберлена по очкам»

Четырехкратный чемпион НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил признался, что считает себя одним из двух самых доминирующих игроков в истории лиги.

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