Депутат Дубинский: Маск подает Зеленскому четкие сигналы об изменении курса

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, выразил мнение, что американский предприниматель Илон Маск делает все возможное, чтобы у президента Украины Владимира Зеленского не осталось союзников, готовых оказывать помощь Киеву.
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