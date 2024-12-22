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Депутат Дубинский: Маск подает Зеленскому четкие сигналы об изменении курса

Депутат Дубинский: Маск подает Зеленскому четкие сигналы об изменении курса

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, выразил мнение, что американский предприниматель Илон Маск делает все возможное, чтобы у президента Украины Владимира Зеленского не осталось союзников, готовых оказывать помощь Киеву.

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