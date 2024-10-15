В Госдуме ведется работа над проектом о контроле над квадробингом

В Госдуме идет работа над законопроектом о контроле над квадробингом, сообщил первый заместитель председателя комитета по культуре, заслуженный артист России, организатор проекта «Всероссийский День отца» Денис Майданов.
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