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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монреаль» продлил контракт с Болдуком на 4 года. Кэпхит – 4,2 млн долларов (Эллиотт Фридман)

Нападающий Зак Болдук подписал новый контракт с « Монреалем ». Об этом сообщает инсайдер  Эллиотт Фридман .

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