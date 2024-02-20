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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ВТБ раскрыл рекордную прибыль 2023 года и увеличил рекордный убыток 2022-го

ВТБ раскрыл рекордную прибыль 2023 года и увеличил рекордный убыток 2022-го

ВТБ отчитался о рекордной чистой прибыли по итогам 2023 года — 432 млрд рублей. В следующем году ВТБ планирует заработать чуть больше — 435 млрд рублей, в том числе за счет разблокировки части замороженных из-за санкций активов.

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