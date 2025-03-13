Медвежий угол
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Медвежий угол

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Ужасный памятник бойцам СВО установили в селе под Воронежем

Ужасный памятник бойцам СВО установили в селе под Воронежем

БлокнотРУ Жители Воронежской области обратились в региональную редакцию «Блокнот» с жалобой на недавно установленный монумент в честь специальной военной операции (СВО).

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Комментарии
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ЕИ
Елена Иванова
Он же ЧЛЕН совета художников, вот и лепит как член!!!🤑🤑🤮🤮🤮
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13 час.
Генрих
Сволочи. Просто сволочи. И член и чиновники.
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11 час.
Karmadon
Это шедевр! Вот чего, только?
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5 час.
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