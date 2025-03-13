Ужасный памятник бойцам СВО установили в селе под Воронежем

БлокнотРУ Жители Воронежской области обратились в региональную редакцию «Блокнот» с жалобой на недавно установленный монумент в честь специальной военной операции (СВО).
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