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В Махачкале стартовал молодежный фестиваль «DAGFEST»

В Махачкале стартовал молодежный фестиваль «DAGFEST»

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов открыл ежегодный молодежный фестиваль DAGFEST, который проходит в республике во второй раз.

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Комментарии
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Модест
Сука, рядом в стране враг четверть области отхватил, людей убивают. А даги празднуют, фесты какие-то проводят. Пируют во время чумы, это же не война, когда ракеты на мирные дома падают, а просто провокация, подумаешь, какие-то 76 тысяч людишек своего дома лишились. Главное бюджет на веселье молодежного фестиваля «DAGFEST» освоить и по карманам распихать. Может этот бюджет всё-таки на настоящее дело потратить, а не на свистульки и салюты?
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