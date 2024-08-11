В Махачкале стартовал молодежный фестиваль «DAGFEST»

Модест

Сука, рядом в стране враг четверть области отхватил, людей убивают. А даги празднуют, фесты какие-то проводят. Пируют во время чумы, это же не война, когда ракеты на мирные дома падают, а просто провокация, подумаешь, какие-то 76 тысяч людишек своего дома лишились. Главное бюджет на веселье молодежного фестиваля «DAGFEST» освоить и по карманам распихать. Может этот бюджет всё-таки на настоящее дело потратить, а не на свистульки и салюты?