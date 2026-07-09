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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канди о смене пенальтиста сборной Аргентины: «Обсудить такой вариант точно стоит. Но для спасения своей жизни я бы выбрал Месси»

Экс-защитник «Челси» и «Тоттенхэма» Джейсон Канди считает, что сборной Аргентине стоит обсудить вопрос о смене штатного исполнителя пенальти.

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