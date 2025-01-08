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«Ревнует до сих пор»: Стас Михайлов рассказал об отношениях с супругой

«Ревнует до сих пор»: Стас Михайлов рассказал об отношениях с супругой

Супруге Стаса Михайлова Инне до сих пор сложно смириться с популярностью артиста. Исполнитель хита «Королева вдохновения» постоянно находится в окружении эффектных поклонниц, поэтому жена Михайлова приходит на все его концерты.

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