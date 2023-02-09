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Артем Воронин: «Югра» – клуб уровня КХЛ: отличная селекция, работает школа, идет регулярная подпитка молодыми»

Артем Воронин высказался о результатах «Югры» в ВХЛ. – Насколько это трудно – выиграть три регулярных чемпионата подряд? – ВХЛ – очень плотная лига, с непростой логистикой.

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