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АПЛ пожертвует миллион фунтов на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. В 23-м туре сыграют с траурными повязками

АПЛ пожертвует миллион фунтов на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. В 23-м туре сыграют с траурными повязками

АПЛ пожертвует 1 млн фунтов жертвам землетрясения в Турции и Сирии. Лига сделает пожертвование в Комитет по чрезвычайным ситуациям (DEC), чтобы доставить гуманитарную помощь непосредственно нуждающимся.

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