Колесов: до конца недели в Петербурге ожидается тёплая, но пасмурная погода

Петербуржцам рекомендовали доставать зонтики. Главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал в своём telegram-канале, что до конца недели в Петербурге ожидается тёплая, но пасмурная погода.
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