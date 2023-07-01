В Черновицкой области Украины объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных

В украинских регионах, один за одним, продолжают объявлять всеобщую мобилизацию. Суть процесса состоит в том, чтобы в 10-дневный срок с момента её объявления все военнообязанные, проживающие или временно пребывающие в той или иной области Украины, должны явиться в территориальный орган военного комплектования, проще говоря – в военкомат.