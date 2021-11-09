Велемудр. Мир тесен.

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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВАРНУ РЕБЕНКА

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВАРНУ РЕБЕНКА

На заре становления древнейшей человеческой цивилизации существовала традиция деления людей на варны.

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Владимир Плотников
Тааак. Вот и ньюславяне подключились к агитации за сословное общество. Вы дома под одеялом кем хотите, тем себя и считайте. А в сословном обществе, 94% это быдло. А уж ведающим быдлом вы будете, или воинствующим, это дело пятое. Дочка Пескова вам быстро покажет где родина начинается. Ну, или Кадыров.
Лидия Березовская (Абраменко)
Ну, а уж себя ,любимого,вы к быдлу конечно как-то не причисляете ? Не ?

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