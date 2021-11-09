КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВАРНУ РЕБЕНКА

Александр НиколаевичДети и семьяКАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВАРНУ РЕБЕНКА На заре становления древнейшей человеческой цивилизации существовала традиция деления людей на варны.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ПлотниковТааак. Вот и ньюславяне подключились к агитации за сословное общество. Вы дома под одеялом кем хотите, тем себя и считайте. А в сословном обществе, 94% это быдло. А уж ведающим быдлом вы будете, или воинствующим, это дело пятое. Дочка Пескова вам быстро покажет где родина начинается. Ну, или Кадыров.Лидия Березовская (Абраменко)Ну, а уж себя ,любимого,вы к быдлу конечно как-то не причисляете ? Не ?Комментировать
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