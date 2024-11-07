Пять красных линий. На Украине выдвинули требования Трампу и Зеленскому

Порошенко обозначил пять красных линий для Трампа и Зеленского Бывший президент Украины Петр Порошенко выдвинул пять требований действующему главе государства Владимиру Зеленскому и победившему на президентских выборах в США республиканцу Дональду Трампу.
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