Страшный диагноз, уход из жизни супруга и пожар: что пережила Марина Хлебникова

Она когда-то была звездой, равных которой не сыскать на музыкальном небосклоне. Весь народ знал её голос, её песни разлетались по кассетам и дискам, а залы, где она выступала, аншлагом наполняли сияющие улыбки восторженных слушателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии