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Страшный диагноз, уход из жизни супруга и пожар: что пережила Марина Хлебникова

Страшный диагноз, уход из жизни супруга и пожар: что пережила Марина Хлебникова

Она когда-то была звездой, равных которой не сыскать на музыкальном небосклоне. Весь народ знал её голос, её песни разлетались по кассетам и дискам, а залы, где она выступала, аншлагом наполняли сияющие улыбки восторженных слушателей.

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