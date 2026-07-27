Кошмарно-избирательный налет: Жертвой наших ракет стало крутейшее американское БПЛА-предприятие в Киеве

Борщаговку прикрывали батареи ЗРК Patriot, но наши «Искандеры» оставили ВСУ без американских клонов «Шахеда» Радомир Маркуш Фото: МЧС Украины Интересная получилась ночка на 26 июля в Киеве, по которому нашими Вооруженными cилами был нанесен удар возмездия.