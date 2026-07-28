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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о «Динамо»: «Шварца не надо было приглашать. Я с самого начала говорил, что это ерунда. Его скоро выгонят, думаю»

Комментатор « Матч ТВ » Дмитрий Губерниев высказался о ничьей «Динамо» и « Крыльев Советов » в 1-м туре РПЛ (0:0).

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