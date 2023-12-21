Пермяк преодолел экстремальный триатлон в Чили, посвятив свое участие тяжелобольным детям

В ходе триатлона было собрано 52 611 рублей в рамках акции «Экстрим во имя чудес».Пермяк Григорий Болотов успешно завершил участие в экстремальных триатлон-соревнованиях Patagonman в Чили, преодолев 244 км трассы, включающей плавание, велосипедную гонку и бег.