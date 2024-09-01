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«Вышла Машка на паперть». В Сети высмеяли американскую подлизу Машкову

«Вышла Машка на паперть». В Сети высмеяли американскую подлизу Машкову

Мария Машкова.2K прочтений Сегодня Не проходит и недели, чтобы не дала о себе знать Маша Машкова, дочь актера и режиссера Владимира Машкова, сбежавшая после СВО в США, где «с гордостью» стала американской гражданкой и обосновалась в Штатах с мужем, музыкантом и бизнесменом Александром Слободяником-мл.

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