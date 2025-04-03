Трамп заявил, что Путин и Зеленский готовы к сделке по Украине

ВАШИНГТОН, 4 апреля, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп заявил, что как президент России Владимир Путин, так и украинский лидер Владимир Зеленский готовы к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине.
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