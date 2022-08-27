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В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялась церемония закрытия VIII Армейских международных игр

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялась церемония закрытия VIII Армейских международных игр

Кубок абсолютного победителя АрМИ–2022 военнослужащим российской сборной вручил заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

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