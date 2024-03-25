Отставка Решетникова даст шанс на решение главной проблемы

сталенский кулан - это оксюморон... у этого тщедушного трусливого злобного и мстительного существа был кулачёк, причём , один - второй был усохшей культёй... и весь его режим держался на псах и карателях в его окружении.... а Путин не живодёр - он Человек, смелый , сильный и Умный!!!

Nikolay Kuchkov

Я не буду ставить вам плохие оценки)). Мне по-прежнему жаль вас,хоть вы и моложе меня, Сталин вас в двухлетнем возрасте чем-то обидел, вы так его ненавидите. Путин по сравнению со Сталиным слишком мягок,от этого наше отставание в экономике,провалы в демографии это очевидно, засилье либералов, непрофессионалов в промышленности, разврат в культуре, ориентирование медицины на заработки,а не на здоровье нации, коррумпированость чиновников...А наши послевоенные пятилетки давали увеличение ВВП на 8 и более процентов, он отрицал доллар ,как общемировую валюту, а рубль сделал золотым, нам это пока не удаётся. В одном согласен с вами, Путин умный,сильный и смелый человек,но как руководитель должен быть значительно жёстче!!