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Отставка Решетникова даст шанс на решение главной проблемы

Отставка Решетникова даст шанс на решение главной проблемы

16 марта 5,2K прочитали Через два месяца, аккурат после инаугурации Президента, произойдет переназначение правительства.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
сталенский кулан - это оксюморон... у этого тщедушного трусливого злобного и мстительного существа был кулачёк, причём , один - второй был усохшей культёй... и весь его режим держался на псах и карателях в его окружении.... а Путин не живодёр - он Человек, смелый , сильный и Умный!!!
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16 час.
Ингерман Ланская
сталены, гитлеры, бокассы, пол поты и прочая мразь - в прошлом!
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16 час.
Nikolay Kuchkov
Я не буду ставить вам плохие оценки)). Мне по-прежнему жаль вас,хоть вы и моложе меня, Сталин вас в двухлетнем возрасте чем-то обидел, вы так его ненавидите. Путин по сравнению со Сталиным слишком мягок,от  этого наше отставание в экономике,провалы в демографии это очевидно, засилье либералов, непрофессионалов в промышленности, разврат в культуре, ориентирование медицины на заработки,а не на здоровье нации, коррумпированость чиновников...А наши послевоенные пятилетки давали увеличение ВВП на 8 и более процентов, он отрицал доллар ,как общемировую валюту, а рубль сделал золотым, нам это пока не удаётся. В одном согласен с вами, Путин умный,сильный и смелый человек,но как руководитель должен быть значительно жёстче!!
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16 час.

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