«Яковлев» поставит 45 самолетов МС-21 «Смартавиа»

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Компания «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации и АО «Авиакомпания Смартавиа» в рамках IX Восточного экономического форума подписали соглашение о намерениях на поставку 45 самолетов МС-21.
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