Цена газа в Европе достигла $1000-1100 за тысячу кубометров. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на Российской энергетической неделе, передает РИА Новости.
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