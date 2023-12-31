Благодаря проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году обновили более 100 маршрутов, ведущих к праздничным местам, таким как резиденции Деда Мороза и Снегурочки, главным ёлкам города, ярмаркам, каткам и к местам проведения праздничных гуляний.
В России обновили главные «новогодние» дороги
Комментарии
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Ингерман Ланская
за последние 20 лет дороги в России стали просто класс - не хуже, а где-то даже лучше, забугорных..... в совдепии за 70 лет , при всём своём "бахасьтве" не было дорог - только направления..
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