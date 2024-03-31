"Семь дней молчали, а потом прорвало": Захарова не выдержала лицемерия Макаревича* и Пугачёвой

Страна и люди

Пошлейшее занятие. Макаревич* вслед за Пугачёвой осудил жителей России за посты о "Крокусе" Андрей Макаревич* прервал молчание по поводу трагедии в "Крокус Сити Холле", заверив, что безусловно жалеет жертв теракта.