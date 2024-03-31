Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 086 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Надорвался на своей злобе болезный.Нетаньяху провели...
  • Ольга Заварухина
    Латвия, верной дорогой идешь!!!!!!!!!!!!!!! Одобрямс.Латвийский универ...
  • Игорь Василевский
    А сионизм и есть разновидность фашизма. И ради своего процветания жид готов убить любого гяура. В еврейских священных...Израильские СМИ п...

"Семь дней молчали, а потом прорвало": Захарова не выдержала лицемерия Макаревича* и Пугачёвой

"Семь дней молчали, а потом прорвало": Захарова не выдержала лицемерия Макаревича* и Пугачёвой

Пошлейшее занятие. Макаревич* вслед за Пугачёвой осудил жителей России за посты о "Крокусе" Андрей Макаревич* прервал молчание по поводу трагедии в "Крокус Сити Холле", заверив, что безусловно жалеет жертв теракта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх