Украинский дипломат: Германия должна отдавать минимум 0,5% от ВВП на помощь Украине

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Германия должна тратить минимум 0,5% от ВВП на помощь Украине в год, если не хочет, чтобы российские войска снова оказались у Бранденбургских ворот.
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